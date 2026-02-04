Я работаю в Holiday Inn Express Astana. Сотрудники об особенностях работы в международной сети отелей

Продолжаем нашу рубрику о карьере и корпоративной культуре в ведущих компаниях Центральной Азии. В этот раз познакомились с командой Holiday Inn Express Astana и узнали, как устроена работа отеля изнутри, какие возможности для карьерного роста есть у команды, и чем особенная культура гостеприимства Holiday Inn Express.





Рустем Алпыспаев, генеральный управляющий отеля Holiday Inn Express Astana





Почему выбрал Holiday Inn Express Astana

Впервые с гостиничным бизнесом я столкнулся в 2010 году, когда по программе Work and Travel работал в небольших отелях в США. Начинал с базовой позиции — хаускипера, занимался уборкой номеров. Тогда я еще не мог представить, что спустя годы стану генеральным управляющим международных отелей и свяжу свою жизнь с индустрией гостеприимства.

Holiday Inn Express Astana я выбрал осознанно. Этот объект долгое время находился на стадии строительства, и я видел в нем потенциал. У меня уже был опыт открытия отеля аналогичного класса и управления подобным объектом, поэтому я понимал, какие компетенции необходимы генеральному управляющему на этапе запуска и последующей операционной деятельности. В итоге мы с инвесторами пришли к общему пониманию, что можем выстроить эффективное и успешное сотрудничество.

О карьере в Holiday Inn Express Astana

Я пришел в проект сразу на позицию генерального управляющего. При этом на этапе pre-opening фактически совмещал эту роль с функциями project-менеджера: занимался подготовкой объекта к открытию, координацией подрядчиков, настройкой операционных процессов и внедрением стандартов бренда.

Сегодня я продолжаю работать в должности генерального управляющего и отвечаю за все ключевые показатели отеля: коммерческие, финансовые и сервисные, а также за взаимодействие с инвесторами и франшизодателем.

Как генеральный управляющий я отвечаю за общее управление гостиницей: стратегию развития, ключевые показатели эффективности, слаженную работу команды и взаимодействие с инвестором.

Мои решения в большей степени носят стратегический характер и задают направление развития отеля. Ежедневные операционные решения принимаются руководителями департаментов, однако все ключевые вопросы и значимые изменения согласовываются со мной. Таким образом, управление строится на балансе стратегического контроля и доверия к команде.

Об особенностях работы

Для меня ключевая особенность бренда заключается в его миссии — Travel Smart — «Путешествуй с умом». Эта философия мне близка. Holiday Inn Express дает гостю именно то, что действительно важно в деловой поездке: комфортную и безопасную среду, чистоту, качественный сон, вкусный завтрак и уверенность в том, что ожидания будут полностью оправданы.

Это формат продуманного сервиса без лишнего, но с неизменно высоким качеством, что особенно ценят деловые путешественники.

О команде

Значительная часть команды — это люди, с которыми мы уже прошли не один проект. Мы вместе открывали отели, работали плечом к плечу, и со временем они переходили под мое управление в новых проектах. Это создает высокий уровень доверия и понимания внутри команды.

При этом мы постоянно принимаем новых сотрудников, которые растут уже внутри отеля. Несмотря на то, что операционно отель работает всего два года, у нас уже есть примеры, когда сотрудники вырастали до руководителей департаментов и продвигались по карьерной лестнице.

В отеле действует система мотивации и обучения, мы уделяем большое внимание развитию персонала и стараемся поддерживать здоровую дружественную атмосферу в коллективе.

О планах

Наша цель состоит в дальнейшем развитии гостиничного бизнеса и укреплении позиций отеля. В этом году мы расширили формат, открыв летнюю террасу при отеле. В целом перед собой мы ставим только высокие цели — чтобы Holiday Inn Express Astana был первым выбором для путешественников, приезжающих в Астану.

Отель — это первое место, с которого у гостей начинается впечатление о городе и стране, и мы осознаем эту ответственность, стараясь показывать стабильно высокие результаты.

Параллельно мы как управляющая команда совместно с инвесторами развиваем новые проекты. В ближайшей перспективе планируется строительство отелей Holiday Inn в городе Актобе, рассматриваются проекты в Костанае и Боровом, а также ведутся переговоры с рядом других регионов. Таким образом, стратегия на ближайшие годы — это качественное масштабирование и расширение присутствия бренда.

Карлыга Шахманова, руководитель службы приема и размещения гостей Holiday Inn Express Astana





Почему выбрала Holiday Inn Express Astana

В сфере гостеприимства я работаю уже четвертый год. Профессиональный путь начала с позиции агента по работе с гостями, затем перешла на должность супервайзера службы приема и размещения гостей, что позволило мне глубоко изучить операционные процессы и особенности работы с гостями на разных этапах проживания.

Сфера гостеприимства привлекла меня возможностью ежедневно работать с людьми и создавать для них комфортную доброжелательную атмосферу. Мне важно видеть результат своей работы здесь и сейчас: в эмоциях гостей, их обратной связи и желании возвращаться. Holiday Inn Express Astana я выбрала осознанно, так как бренд IHG ассоциируется с высокими международными стандартами сервиса, сильной корпоративной культурой и реальными возможностями профессионального роста.

О карьере в Holiday Inn Express Astana





В Holiday Inn Express Astana — Turan я пришла на этапе пре-опенинга, когда отель только готовился к открытию. Меня пригласили в команду на позицию дежурного менеджера, и этот этап стал особенно ценным. Участие в запуске отеля позволило получить уникальный опыт выстраивания процессов, внедрения стандартов бренда и формирования команды с нуля.

Со временем, благодаря накопленному опыту, высокой вовлеченности и ответственности за результат, я выросла до позиции руководителя службы приема и размещения гостей. Отвечаю за организацию работы фронт-офиса, управление командой, соблюдение стандартов сервиса бренда и формирование положительного гостевого опыта на всех этапах пребывания в отеле.

Служба приема и размещения — это первая и последняя точка контакта гостя с отелем, поэтому ее роль ключевая. Я отвечаю за организацию бесперебойной работы фронт-офиса, качество обслуживания на всех этапах проживания, профессионализм команды и эффективное взаимодействие с другими службами отеля. Именно от работы службы приема во многом зависит первое впечатление гостя и то, с какими эмоциями он уедет из отеля.





Для меня принципиальны вежливость, искреннее внимание к гостю, оперативность и точность в работе. Важно не просто следовать стандартам бренда, а уметь применять их гибко, с учетом индивидуальных потребностей каждого гостя.

Также большое значение я придаю умению решать нестандартные ситуации спокойно и профессионально, превращая возможные сложности в положительный опыт для гостя.

О команде

В основе моей работы с командой — четкое распределение обязанностей, регулярная коммуникация и поддержка сотрудников. Я считаю важным быть вовлеченным руководителем, который может помочь в операционной работе при необходимости.

Мы регулярно обсуждаем рабочие ситуации, анализируем обратную связь гостей и проводим обучение, чтобы команда чувствовала уверенность в своих действиях даже в периоды высокой загрузки.

О планах

Я планирую и дальше развиваться в сфере гостиничного менеджмента, углубляя знания в управлении сервисом, командой и гостевым опытом. Для меня важно постоянно учиться, перенимать лучшие практики и вносить вклад в развитие отеля и бренда в целом.

Рустам Даутов, шеф-повар Holiday Inn Express Astana





Почему выбрал Holiday Inn Express Astana

Я пришел в профессию осознанно, мне всегда было интересно работать с едой и видеть результат своего труда. Со временем я понял, что кухня — это про порядок, дисциплину и ответственность. Гостиничная кухня особенно привлекла тем, что здесь ты работаешь для людей со всего мира. Holiday Inn Express Astana стал для меня логичным выбором — это сильный международный бренд, где ценят стабильность, стандарты и командную работу.

О карьере в Holiday Inn Express Astana

К моменту прихода в Holiday Inn Express Astana у меня уже был опыт работы шеф-поваром в международном отеле. Это дало мне уверенность в профессии и понимание стандартов, но каждый новый отель — это своя история и своя команда. Поэтому для меня было важно не просто применить накопленный опыт, а почувствовать формат этого бренда и людей, с которыми предстоит работать.

С первых дней я старался быть рядом с командой на кухне, разбираться в деталях, вникать в ежедневные процессы и помогать там, где это действительно нужно. Мне было важно выстроить доверие, понять сильные стороны сотрудников и создать спокойную рабочую атмосферу.

Сегодня я руковожу кухней Holiday Inn Express Astana, отвечаю за качество блюд, стандарты, обучение команды и общий настрой на кухне. Самое ценное для меня — видеть, как команда растет, становится увереннее и работает слаженно. Когда люди идут на смену с желанием, а гости уходят с хорошими впечатлениями, я понимаю, что мы движемся в правильном направлении

Моя зона ответственности — это кухня во всех ее проявлениях: от качества блюд и санитарных норм до атмосферы внутри команды. Завтрак — один из самых запоминающихся моментов для гостя, и от нашей работы во многом зависит его впечатление об отеле. Мне важно, чтобы гость чувствовал заботу уже с самого утра.





Об особенностях работы

У нас важны стандарты и стабильность. Гость должен получать одинаково качественный продукт каждый день, независимо от загрузки. При этом нужно учитывать разные вкусы и ожидания гостей из разных стран. Такая работа учит гибкости, вниманию к деталям и умению держать высокий уровень каждый день.

О команде

Для меня важно доверие и взаимное уважение. Я стараюсь быть рядом с командой, объяснять, поддерживать и развивать сотрудников. Когда люди растут профессионально и чувствуют свою ценность, это сразу отражается на результате. Сильная кухня начинается с сильной команды.

О планах

Я хочу и дальше развиваться в гостиничной сфере, усиливать свои управленческие навыки и участвовать в развитии новых проектов. Мне интересно строить кухни, где есть порядок, мотивация и стабильное качество, и где людям приятно работать.

Гульдана Успанова, HR-директор отеля Holiday Inn Express Astana





Почему выбрала Holiday Inn Express Astana

Мой путь в HR начался с искреннего интереса к людям и индустрии гостеприимства 15 лет назад. С первых дней работы в кадрах я поняла насколько важно не только выстроить процессы, но и создать атмосферу доверия, поддержки и роста сотрудников.

Holiday Inn Express Astana стал для меня осознанным выбором, так как я хотела стать членом команды pre-opening team с бесценным опытом открытия отеля с нуля. К тому же это бренд с сильной корпоративной культурой, понятными ценностями и международным подходом к управлению персоналом. Здесь HR — это не просто функция, а стратегический партнер бизнеса, и именно такой формат работы мне близок.

О карьере в Holiday Inn Express Astana

Моя карьера в отеле развивалась вместе с командой и самим проектом. Мы шаг за шагом выстраивали ключевые HR-процессы: от создания проекта до подбора, адаптации, обучения, системы вовлеченности и внутреннего роста каждого сотрудника.

Сегодня моя основная задача — создавать условия, в которых сотрудники могут раскрывать свой потенциал, расти профессионально и чувствовать стабильность. Я также активно работаю с руководителями подразделений, помогая им развивать команды и лидерские компетенции.

Об особенностях работы

Индустрия гостеприимства — это люди и эмоции, которые мы дарим нашим гостям, умение создать атмосферу уюта и тепла в моменте. Здесь важно умение работать в динамичном ритме, сохранять высокий уровень сервиса и при этом оставаться искренним.

В Holiday Inn Express Astana мы уделяем особое внимание корпоративной культуре, коммуникации и поддержке сотрудников. Мы стремимся создать среду, где каждый чувствует свою ценность и понимает вклад в общий результат.





О команде

Сильная команда — это коллектив, в котором есть доверие, взаимное уважение и общее понимание целей. Это напрямую отражается на опыте проживания гостей.

Когда сотрудники работают с удовольствием и уверенностью, сервис становится естественным и теплым. Гости чувствуют это сразу, и именно такие эмоции формируют лояльность к бренду. Мое наставление новым сотрудникам, вести себя так как дома, уверенно, с душой и теплом относится к каждому гостю.

Для нас важны уважение, ответственность, открытость к обучению и ориентированность на потребности гостей.

Holiday Inn Express — это бренд про простоту, надежность и честный сервис. Мы ценим сотрудников, которые разделяют эти ценности, готовы развиваться и искренне заботятся о качестве своей работы и о людях вокруг, не только гостях но и коллег.

О карьерных возможностях в Holiday Inn Express Astana

Мы активно поддерживаем внутренний рост и развитие сотрудников как внутри отеля, так и в рамках международной сети IHG. Многие начинают с линейных позиций и со временем вырастают до руководящих должностей.

Мы планируем еще больше инвестировать в обучение, развитие управленческих навыков и формирование сильного кадрового резерва. Для нас важно, чтобы сотрудники видели перспективу и могли строить долгосрочную карьеру и расти вместе с брендом.