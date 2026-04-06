«Я не могу заниматься нелюбимым делом», — Нурбек Айбашов о принципах и ценностях в жизни





О себе

Я ответственный человек, для которого важна репутация. В бизнесе возможны разные периоды, однако в любой ситуации важно сохранять человеческое отношение и придерживаться личных правил.

Меня можно охарактеризовать как открытую и дружелюбную личность. При этом я достаточно педантичен: внимательно отношусь к деталям и процессам. Не приемлю ложь и ценю честность, особенно когда она проявляется вовремя.

Я не могу заниматься нелюбимым делом, поэтому выбираю проекты, которые дают удовлетворение от процесса и основаны на креативных, нестандартных решениях. Мне важно создавать эмоции и удивлять: в кино — через смену состояний зрителя, в бизнесе — через контраст и новый опыт взаимодействия с продуктом или сервисом.

Среди ценностей ключевую роль играет преданность — в семье, в команде и в работе. Я ценю людей, которые развиваются, предлагают идеи и готовы совместно над ними работать.

С возрастом понимание счастья меняется. Сегодня для меня это спокойствие, стабильный и выстроенный бизнес, а также возможность жить без постоянной перегрузки и гонки. Это здоровье близких, гармония в семье, а также внутренняя согласованность между тем, как ты живешь, и тем, что чувствуешь.

Мои принципы. Как я живу

В работе ключевые принципы — скорость и ответственность. Если задача передана, важно быстро ее обработать и вернуться с результатом. Задержки и неопределенность замедляют процессы и мешают принятию решений. Ценю точность информации и своевременный фидбек. Это основа эффективной работы команды.

В жизни мои принципы во многом совпадают с рабочими: честность, ответственность и доведение начатого до конца.

Я не приемлю лицемерие. Обычно одной встречи достаточно, чтобы понять человека — его ценности и подход к жизни, а также то, строит ли он честные отношения или действует исключительно в собственных интересах.

Для меня важно окружение — люди, с которыми комфортно в любых ситуациях и после общения с которыми остается хорошее впечатление.

Отдельный принцип — готовность помогать людям. При этом со временем приходит понимание, что невозможно помочь всем, и важно подходить к этому осознанно.

На мое становление повлияли несколько этапов. Первый — развод родителей. Я рано стал самостоятельным, воспитывался отцом и с детства наблюдал за его бизнесом, постепенно вовлекаясь в процессы.

Второй — опыт жизни в США в 21 год. Нью-Йорк стал для меня точкой расширения мышления: я увидел другой масштаб бизнеса и возможностей, что сформировало ориентиры для дальнейшего развития.

Третий — собственный предпринимательский путь. Я запускал разные проекты, проходил через успехи и ошибки. Со временем это позволило выстроить репутацию и наладить связи, которые сегодня помогают в реализации новых инициатив.

Трудности для меня — естественная часть любого проекта. Часто работа начинается с идеи, у которой еще нет четкого плана реализации. В таких ситуациях приходится глубоко погружаться в детали, взаимодействовать со специалистами и самостоятельно разбираться в процессах. Чаще всего сложности связаны с отсутствием опыта в новой области, поэтому я рассматриваю их как часть обучения. Со временем приходит понимание, что многие решения формируются по ходу работы. Двигаясь вперед, ты накапливаешь опыт и находишь ресурсы для преодоления сложных задач и ситуаций.

О людях в жизни

Наибольшее влияние на меня оказал отец. Он стал для меня наставником и примером ответственности и честности. С детства я наблюдал за его работой и окружением, что сформировало базовые принципы.

Вторым важным человеком в моей жизни стал наставник Алекс, с которым я познакомился во время работы в США. Он во многом повлиял на мое становление, поддерживал и делился опытом. Его пример показал, как важно оставаться хорошим человеком вне зависимости от обстоятельств.

Также со временем на меня влияли разные люди, с которыми я сталкивался в работе и жизни. Раньше я больше полагался на собственное мнение, но теперь стал внимательнее слушать окружающих, анализировать их слова и мотивы.

Меня восхищают позитивные, открытые и дисциплинированные люди, которые не боятся реализовывать идеи и предпочитают действия словам. Я ценю искренность, внутреннюю устойчивость, инициативность и креативность.

Мое дело

Для меня работа — это способ получать удовлетворение от процесса и приносить пользу людям. Важно создавать проекты, которые дают реальную ценность и новый опыт взаимодействия с продуктом или сервисом.

Мой первый бизнес связан с водяными фильтрами Filter.kg и, в широком смысле, с вопросами здоровья нации. В Кыргызстане многие сталкиваются с заболеваниями, связанными с качеством воды, поэтому мы предлагаем решения, которые помогают снизить эти риски. Мы делаем акцент на доступности чистой и свежей воды в удобном формате, чтобы человек мог получать ее в любой момент без необходимости хранения и транспортировки. Наши диспенсеры установлены в фитнес-клубах, отелях, банках и других организациях, включая World Class, Avangard Sport Club, Karven Club, Dasmia Fitness, Bilimkana, Novotel, Optima Bank, Demir Bank и других.

Второй проект — сеть автомоек самообслуживания «Пена». Ранее люди могли проводить по несколько часов в очередях, а в «Пене» процесс стал быстрым и удобным, что позволяет экономить время и использовать его более осознанно, например, для отдыха или общения с близкими.

Позже была попытка выйти на рынок США с этим же направлением. В проект было инвестировано более миллиона долларов, однако он не оправдал ожиданий. Этот опыт стал важным уроком — каждый рынок имеет свою специфику, и универсальных решений не существует. В результате решения стали приниматься более осознанно, с более глубоким анализом проектов и более взвешенным подходом к рискам, при сохранении готовности их брать.

Я сфокусировался на строительстве кедровых домов и банных деревнь — Global Craft . Это новое направление для рынка Кыргызстана. Мы создаем экологичные пространства для жизни и отдыха с разными форматами. Вместе с этим развиваю банную сферу, стремясь привнести культуру парения, сформированную в России, с более мягким подходом и иным эффектом. Моя цель — чтобы люди в регионе получали качественный и полезный опыт. Также развиваем проекты за пределами страны, выходя на рынки Казахстана и Узбекистана. Для меня важно создавать уникальные проекты и стремиться быть первым в своей нише, задавая направление рынку.

Помимо этого я занимаюсь продюсированием фильмов. За плечами около шести фильмов и один сериал. Совместно с Русланом Акуном мы работали над проектами «Салам Нью-Йорк», «В поисках мамы», «Көк бөрү» и сериалом «Миллионеры из общаги». В кино планирую вернуться позже и более масштабно, пока сосредоточен на развитии бизнеса.

В долгосрочной перспективе рассматриваются социальные и инфраструктурные проекты. Среди них — пространства для пожилых людей с комфортными условиями проживания, медицинским сопровождением и возможностями для досуга, а также образовательные лагеря для детей с акцентом на практические навыки, финансовую грамотность и развитие вне цифровой среды.

Три совета тем, кто начинает свой путь

1. Глубокий анализ и подготовка. Если нет уверенности, стоит сначала поработать в этой сфере, набраться опыта, понять процессы и уже потом запускать собственный проект.

2. Финансовая дисциплина. Важно заранее планировать бюджет, считать расходы и доходы, а не действовать на эмоциях.

3. Окружение и общение с людьми сильнее вас. Стоит взаимодействовать с более опытными людьми, перенимать их знания, не ожидая от них прямой помощи, а выстраивая нормальные человеческие отношения. Это ускоряет развитие и дает доступ к опыту, который иначе пришлось бы нарабатывать годами.