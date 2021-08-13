Xiaomi представила собственного робопса CyberDog

В основе CyberDog лежит платформа NVIDIA Jetson Xavier, предназначенная для использования в роботехнике.

Робопес оснащен большим количеством модулей, среди которых сервоприводы разработки самой Xiaomi, камера Intel RealSense D450 для распознавания глубины, сверхширокоугольный объектив «рыбий глаз», модуль GPS и множество сенсорных датчиков для того, чтобы робот мог ориентироваться в пространстве.

CyberDog способен анализировать окружающую обстановку в режиме реального времени, планировать маршруты, создавать навигационные карты и избегать столкновений с препятствиями, в том числе следуя за своим владельцем.

CyberDog может выполнять ряд трюков, в том числе сальто назад с места.

Xiaomi продаст первую тысячу робо-собак по цене 9999 юаней (около 114 тысяч рублей).

Источник: vc.ru