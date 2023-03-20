Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
xiaomi-predstavila-pervyy-smart-televizor-redmi-na-baze-amazon-fire-os
Xiaomi представила первый смарт-телевизор Redmi на базе Amazon Fire OS
44
/
Новости

Сегодня в 10:55

Xiaomi представила первый смарт-телевизор Redmi на базе Amazon Fire OS

Redmi — бренд различной электронной техники, который принадлежит компании Xiaomi. Под маркой впускаются смартфоны, ноутбуки, наушники и прочая техника, а с недавнего времени, видимо, и телевизоры.

в Индии состоялся дебют первого смарт-телевизора Redmi Smart Fire TV на базе Amazon Fire OS. Известно, что телевизор оснащен 32-дюймовой ЖК-панелью со светодиодной подсветкой, разрешением 1366 x 768 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Дисплей поддерживает время отклика до 6,5 мс и угол обзора 178°.

Redmi Smart Fire TV работает под управлением Amazon Fire OS 7 с фирменным голосовым помощником Alexa, поставляется с новым пультом дистанционного управления.

Телевизор оснащен двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и Ethernet, а также портами, такими как AV, HDMI, USB и разъемом для наушников на 3,5 мм.

Источник: itzine.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #xiaomi #redmi #телевизор #операционнаясистема
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Тимур Турлов профинансировал строительство кампуса школы IQanat в дар сельским детям
431
Limp Bizkit выпустили новый альбом Still Sucks
1184
Astana Burns Supper 2019 пройдет в Астане
2046
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.