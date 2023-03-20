Xiaomi представила первый смарт-телевизор Redmi на базе Amazon Fire OS

Redmi — бренд различной электронной техники, который принадлежит компании Xiaomi. Под маркой впускаются смартфоны, ноутбуки, наушники и прочая техника, а с недавнего времени, видимо, и телевизоры.

в Индии состоялся дебют первого смарт-телевизора Redmi Smart Fire TV на базе Amazon Fire OS. Известно, что телевизор оснащен 32-дюймовой ЖК-панелью со светодиодной подсветкой, разрешением 1366 x 768 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Дисплей поддерживает время отклика до 6,5 мс и угол обзора 178°.

Redmi Smart Fire TV работает под управлением Amazon Fire OS 7 с фирменным голосовым помощником Alexa, поставляется с новым пультом дистанционного управления.

Телевизор оснащен двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и Ethernet, а также портами, такими как AV, HDMI, USB и разъемом для наушников на 3,5 мм.

Источник: itzine.ru