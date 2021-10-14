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Xiaomi 11 Lite 5G NE поступает в продажу в Казахстане
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Сегодня в 18:25

Xiaomi 11 Lite 5G NE поступает в продажу в Казахстане

Глобальный технологический лидер, компания Xiaomi, выпустила на рынок Казахстана новый смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE. Изящный, эстетически приятный и в то же время отличающийся широкой функциональностью Xiaomi 11 Lite 5G NE имеет ультратонкий и легкий корпус толщиной в 6,81 мм и весом в 158 граммов.

Сверхтонкие боковые и верхняя рамки толщиной 1,88 мм, а также 4 стильные расцветки подчеркивают элегантный дизайн устройства. Трюфельный Черный, Мармеладно-голубой и Персиково-розовый цвета модели вновь представлены в линейке продуктов Xiaomi. Новинкой стала модель с матовым корпусом цвета недавно выпавшего снега — Снежно-белый.

Сочные цвета, невероятная яркость, контраст и детализация Xiaomi 11 Lite 5G NE создаются 6,55-дюймовым AMOLED, 10-битной функцией TrueColor и технологией Dolby Vision®️. Продолжая славные традиции линейки продуктов Xiaomi 11, Xiaomi 11 Lite 5G NE предлагает лучшее в своем роде решение для съемки. Высокое качество съемки обеспечивается 64-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной широкоугольной камерой и 5-мегапиксельной телемакрокамерой. Устройство оснащено функциями искусственного интеллекта, позволяющими снять настоящее кино в один клик, кинематографическими фильтрами и новыми режимами для влогов.

Мобильная платформа Qualcomm®️ SnapdragonTM 778G 5G эффективно задействует возможности 5G-сетей. Доступное ультрабыстрое подключение обеспечивает стрим видео формата HD и требовательных игр без каких-либо лагов. Вы также сможете наслаждаться четким видео во время звонков. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4250 мАч и мощностью 33 Вт c функцией быстрой зарядки.

В Казахстане Xiaomi 11 Lite 5G NE можно приобрести с 14 октября 2021 года по ценам: 179 990 тенге за версию 6+128 ГБ, 189 990 тенге за версию 8+128 ГБ и 209 990 тенге за версию 8+256 ГБ. Приобрести новинку можно в следующих магазинах: «Мечта», Sulpak, «Белый Ветер», Технодом, Alser, «Эврика» и mi.com.kz.

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