Work-life balance: как быть успешным в работе и личной жизни

Асель Рскелдиева, @assel.coach, facebook





Успешная карьера, прибыльный бизнес, теплые взаимоотношения, понимание с детьми и родителями, крепкое здоровье. Возможно ли успеть везде и быть при этом счастливым? Часто, когда мы сосредоточены в одном направлении, другое провисает. Почему так случается, и что делать, чтобы достигать баланса.

Давайте знакомиться! Я Асель Рскелдиева, ассоциированный сертифицированный коуч (ACC) по стандартам Международной федерации коучинга ICF, НЛП-практик, психолог. Мама двух сыновей и жена. Буду для вас раскрывать темы личностного роста и семейного благополучия.

«Я знаю, как сделать успешным любой бизнес. Знаю, как выстраивать план развития, набирать сотрудников и договариваться с партнерами. Но я бесконечно неудачна в отношениях. Каждые свои отношения я разрушала», — владелец нескольких бизнесов.

«Я успешный руководитель. Достигаю всех поставленных целей. Но я хочу поддержки. Я устала быть одна. Я хочу семью. Хочу, чтобы обо мне заботились и любили», — менеджер в крупной иностранной компании в Западном регионе.

Почему так получается? Давайте разбираться по порядку.





Во-первых, на чем мы фокусируемся, то у нас и растет. Если человеку интересны финансы, он изучает все, что касается зарабатывания, распределения и накопления денег. Если интересна тема семьи, понятно, что дальше. Логично? Логично.

Почему же тогда при создании семьи 1/3 часть зарегистрированных пар разводится? Ведь все хотят счастья.

Во-вторых, чтобы получить качественный продукт, надо над ним потрудиться, создавать с любовью, собирать обратную связь, вносить корректировки и снова трудиться. Это означает, что просто так ничего крутого не возникнет. Чтобы выстраивать крепкие отношения, нужно уметь прощать, принимать недостатки, слушать, слышать, разговаривать. Чтобы быть успешным профессионально, нужно разрешать себе ошибаться, помнить свои победы, достигать своих целей, а не чужих.

В-третьих, ключевое — нужно быть в состоянии осознанности: понимать, что со мной сейчас происходит, что нужно делать, чтобы получить желаемое.

Часто люди живут в состоянии дремоты. Они не понимают, что происходит с их внутренним состоянием, сначала реагируют, а потом думают, почему они так поступили. Недоумевают, почему их действия не приводят к нужному результату и почему у других получается быть счастливыми, а у них нет.

Сегодня нормой жизни стало быть постоянно занятым. Люди включены в работу, состоят в большом количестве WhatsApp-чатов, пролистывают социальные сети, на автомате куда-то мчатся, чтобы успеть дела. Особенно это актуально по отношению к женщинам. Дамы уже не хотят ухаживать только за домом и семьей. Все больше женщин, которые строят карьеру, открывают бизнес, рожают по трое-четверо детей, посещают салоны, курсы, тренинги. Иногда в этой суете люди забывают, для чего нужны эти движения, за чем они гонятся.





Чтобы пробуждать осознанность, нужно в течение дня находить минутки паузы. Предлагаю вписать в расписание 30 минут для замедления. Это можно делать перед обедом и ужином.

Что конкретно нужно делать. Сначала найдите спокойное место. Чтобы не отвлекаться, можете закрыть глаза. Сосредоточьтесь на дыхании. Представляйте, что с каждым выдохом уходит напряжение, усталость, тревога. Проанализируйте свои действия на протяжении прошедших трех часов. «Что было проделано? Для какой цели вы это делали? Что удалось сделать и почему? Что не удалось сделать и почему? Как вы при этом себя чувствовали». Здесь не должно быть критики. Сухие факты и конструктивная обратная связь — что и как в следующий раз надо сделать по-другому.

Потом мыслями переходите в будущее. «Что еще нужно сделать? Для чего вам это надо? Вы действительно это хотите сделать или делаете, потому что должны? Если бы все было возможным, чем на самом деле вы бы сейчас занялись? Как можно вписать в расписание дела, которые доставляют удовольствие? Как хотели бы, чтобы завершился ваш день?». Добавляйте свои индивидуальные вопросы, которые волнуют.

Чтобы пробуждать осознанность, нужно в течение дня находить минутки паузы





В конце дня перед сном подытожьте день, задавая себе вопросы выше. Скопируйте вопросы на телефон, и они всегда будут с вами. Задавайте себе вопросы каждый день в течение недели, и это войдет в привычку.

Остановки и центрирование делают жизнь качественнее. Вы начинаете лучше понимать себя, свои желания и поступки. Когда есть понимание и ясность, человеку легче делать выбор и нести за него ответственность. Тогда и уходит необходимость в самокритике и прокрастинации.

Work-life balance — это разделение личной и профессиональной жизни, которое помогает им взаимно друг друга поддерживать. От того, как вы заботитесь о себе в течение дня, зависит ваша дальнейшая эффективность и продуктивность.