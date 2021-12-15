Wolt, «Яндекс», 2Gis — 10 открытых вакансий в международных компаниях

Business Analyst Intern в McKinsey & Company
Город: Алматы
Обязанности:
— выполнять аналитическую работу
— заниматься финансовым моделированием, подготовкой презентаций
— работать с многочисленными внутренними корпоративными ресурсами
— участвовать в работе над проектом для клиента.
Требования:
— позиция рассчитана на тех, кто недавно окончил университет и имеет опыт работы до года или вообще не имеет опыта.
UX/UI Designer в Beeline
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка прототипов пользовательских интерфейсов и валидация на реальных пользователях
— проверка гипотез через количественные и качественные исследования
— проведение анализа клиентского опыта
— взаимодействовать с разработчиками напрямую.
Требования:
— опыт разработки прототипов и дизайнов пользовательских интерфейсов
— уметь анализировать цифровые витрины в области клиентского опыта
— обладать хорошим портфолио с примерами интерфейсов для веба/мобилки
— внимательность к деталям
— приветствуется наличие базовых знаний в области психологии восприятия
— круто, если есть опыт проведения юзабилити-исследований
— знание технологий разработки веб-сайтов и мобильных приложений.
Специалист отдела кадров в «Декатлон РК»
Город: Алматы
Обязанности:
— рекрутинг
— встреча кандидатов в офисе
— постоянная работа на платформах Найма персонала
— отчет по обработанным заявкам
— ведение базы кандидатов
— хантинг кандидатов
— работа с руководителями отделов
— работа с документами.
Требования:
— высшее образование: менеджмент, психология, человеческие ресурсы
— знание ТК РК
— знание русского, казахского, английского
— самодисциплина, ответственность, энергичность.
Менеджер по продажам в «2ГИС-Справочник Двух Столиц»
Город: Алматы, проспект Жибек Жолы, 135
Обязанности:
— продавать рекламные возможности 2ГИС
— совершать ежедневные холодные звонки, чтобы назначить встречи с потенциальными клиентами
— выезжать на эти встречи-переговоры
— планировать и вести отчетность в CRM
— выполнять личный план продаж и получать за это бонусы, уважение и признание коллег.
Требования:
— знать теорию продаж
— уметь показывать результаты, а не отчеты
— иметь желание стать настоящим Гигантом продаж и не останавливаться.
Специалист по взаимодействию с бизнес-клиентами в OLX
Город: Алматы
Обязанности:
— привлекать пользователей OLX к развитию своего бизнеса вместе с OLX, удерживать текущих, работать с базой существующих и потенциальных клиентов
— продавать платные инструменты и интернет рекламу бизнес клиентам
— обеспечивать высокий уровень продлений действующих договоров
— работать со входящими контактами, консультировать по вопросам предлагаемых услуг и продуктов.
Требования:
— уметь работать на результат
— уметь достигать любые по сложности цели.
— готовность много и активно работать в телефонных продажах
— отличные коммуникативные навыки.
Restaurant Partnership Associate в Wolt
Город: Алматы
Обязанности:
— установление партнерских отношений с ресторанами.
Требования:
— знать ресторанный рынок и наиболее популярные рестораны в городе
— опыт в продажах, в области развития бизнеса или в организации мероприятий
— любить продажи
— уметь налаживать связи
— желание учиться и развиваться
— владеть казахским, русским и английским языками.
Специалист по маркетинговым коммуникациям в «Леруа Мерлен Казахстан»
Город: Алматы
Обязанности:
— ведение проектов по маркетингу
— адаптация федеральных рекламных кампаний на рынок Казахстана
— организация и реализация маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение бренда
— анализ эффективности проведения маркетинговых мероприятий
— взаимодействие с рекламными агентствами, постановка задач, целей, сопровождение и контроль.
Требования:
— образование Маркетинг, PR
— опыт в рекламе/продвижении от 1 года
— владение основными компьютерными программами.
Офис-менеджер в «Доктор Веб — Центральная Азия»
Город: Алматы
Обязанности:
— решение административно-организационных вопросов
— ведение кадрового-делопроизводства согласно ТК РК
— обеспечение жизнедеятельности офиса
— принятие/распределение телефонных звонков
— прием и регистрация входящих и исходящих документов
— работа с электронной почтой и поступающей информацией
— ведение деловой корреспонденции.
Требования:
— высшее образование
— уверенное знание ПК, офисных приложений, владение оргтехникой
— грамотная устная и письменная речь
— отличные коммуникативные и презентационные навыки.
Технический специалист в Freedom Mobile World
Город: Алматы
Обязанности:
— взаимодействовать с клиентами через почту и мессенджеры
— оперативно обрабатывать запросы от клиентов.
Требования:
— грамотная устная и письменная речь
— умение работать в режиме многозадачности
— уверенный пользователь Google Таблиц, Excel.
Младший специалист ручного тестирования в «Яндекс»
Город: Алматы
Обязанности:
— тестировать приложения, сайты и устройства на ошибки
— подробно описывать ошибки, с которыми столкнетесь
— писать инструкции, тестовые сценарии, чек-листы.
Требования:
— внимательность и наблюдательность
— не испытывать трудности с самоорганизацией
— работать 20 часов в неделю
— желание развиваться в IT
— надежный и быстрый интернет, а также смартфон и компьютер.