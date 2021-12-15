Wolt, «Яндекс», 2Gis — 10 открытых вакансий в международных компаниях

Business Analyst Intern в McKinsey & Company

Город: Алматы

Обязанности:

— выполнять аналитическую работу

— заниматься финансовым моделированием, подготовкой презентаций

— работать с многочисленными внутренними корпоративными ресурсами

— участвовать в работе над проектом для клиента.

Требования:

— позиция рассчитана на тех, кто недавно окончил университет и имеет опыт работы до года или вообще не имеет опыта.













UX/UI Designer в Beeline





Город: Алматы

Обязанности:

— разработка прототипов пользовательских интерфейсов и валидация на реальных пользователях

— проверка гипотез через количественные и качественные исследования

— проведение анализа клиентского опыта

— взаимодействовать с разработчиками напрямую.

Требования:

— опыт разработки прототипов и дизайнов пользовательских интерфейсов

— уметь анализировать цифровые витрины в области клиентского опыта

— обладать хорошим портфолио с примерами интерфейсов для веба/мобилки

— внимательность к деталям

— приветствуется наличие базовых знаний в области психологии восприятия

— круто, если есть опыт проведения юзабилити-исследований

— знание технологий разработки веб-сайтов и мобильных приложений.





Специалист отдела кадров в «Декатлон РК»

Город: Алматы

Обязанности:

— рекрутинг

— встреча кандидатов в офисе

— постоянная работа на платформах Найма персонала

— отчет по обработанным заявкам

— ведение базы кандидатов

— хантинг кандидатов

— работа с руководителями отделов

— работа с документами.

Требования:

— высшее образование: менеджмент, психология, человеческие ресурсы

— знание ТК РК

— знание русского, казахского, английского

— самодисциплина, ответственность, энергичность.





Менеджер по продажам в «2ГИС-Справочник Двух Столиц»

Город: Алматы, проспект Жибек Жолы, 135

Обязанности:

— продавать рекламные возможности 2ГИС

— совершать ежедневные холодные звонки, чтобы назначить встречи с потенциальными клиентами

— выезжать на эти встречи-переговоры

— планировать и вести отчетность в CRM

— выполнять личный план продаж и получать за это бонусы, уважение и признание коллег.

Требования:

— знать теорию продаж

— уметь показывать результаты, а не отчеты

— иметь желание стать настоящим Гигантом продаж и не останавливаться.













Специалист по взаимодействию с бизнес-клиентами в OLX

Город: Алматы

Обязанности:

— привлекать пользователей OLX к развитию своего бизнеса вместе с OLX, удерживать текущих, работать с базой существующих и потенциальных клиентов

— продавать платные инструменты и интернет рекламу бизнес клиентам

— обеспечивать высокий уровень продлений действующих договоров

— работать со входящими контактами, консультировать по вопросам предлагаемых услуг и продуктов.

Требования:

— уметь работать на результат

— уметь достигать любые по сложности цели.

— готовность много и активно работать в телефонных продажах

— отличные коммуникативные навыки.





Restaurant Partnership Associate в Wolt





Город: Алматы

Обязанности:

— установление партнерских отношений с ресторанами.

Требования:

— знать ресторанный рынок и наиболее популярные рестораны в городе

— опыт в продажах, в области развития бизнеса или в организации мероприятий

— любить продажи

— уметь налаживать связи

— желание учиться и развиваться

— владеть казахским, русским и английским языками.





Специалист по маркетинговым коммуникациям в «Леруа Мерлен Казахстан»

Город: Алматы

Обязанности:

— ведение проектов по маркетингу

— адаптация федеральных рекламных кампаний на рынок Казахстана

— организация и реализация маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение бренда

— анализ эффективности проведения маркетинговых мероприятий

— взаимодействие с рекламными агентствами, постановка задач, целей, сопровождение и контроль.

Требования:

— образование Маркетинг, PR

— опыт в рекламе/продвижении от 1 года

— владение основными компьютерными программами.













Офис-менеджер в «Доктор Веб — Центральная Азия»

Город: Алматы

Обязанности:

— решение административно-организационных вопросов

— ведение кадрового-делопроизводства согласно ТК РК

— обеспечение жизнедеятельности офиса

— принятие/распределение телефонных звонков

— прием и регистрация входящих и исходящих документов

— работа с электронной почтой и поступающей информацией

— ведение деловой корреспонденции.

Требования:

— высшее образование

— уверенное знание ПК, офисных приложений, владение оргтехникой

— грамотная устная и письменная речь

— отличные коммуникативные и презентационные навыки.





Технический специалист в Freedom Mobile World





Город: Алматы

Обязанности:

— взаимодействовать с клиентами через почту и мессенджеры

— оперативно обрабатывать запросы от клиентов.

Требования:

— грамотная устная и письменная речь

— умение работать в режиме многозадачности

— уверенный пользователь Google Таблиц, Excel.





Младший специалист ручного тестирования в «Яндекс»

Город: Алматы

Обязанности:

— тестировать приложения, сайты и устройства на ошибки

— подробно описывать ошибки, с которыми столкнетесь

— писать инструкции, тестовые сценарии, чек-листы.

Требования:

— внимательность и наблюдательность

— не испытывать трудности с самоорганизацией

— работать 20 часов в неделю

— желание развиваться в IT

— надежный и быстрый интернет, а также смартфон и компьютер.