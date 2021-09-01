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Windows 11 выйдет 5 октября. Владельцы Windows 10 смогут обновить систему бесплатно
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Сегодня в 11:52

Windows 11 выйдет 5 октября. Владельцы Windows 10 смогут обновить систему бесплатно

Выход Windows 11 состоится 5 октября 2021 года, но поддержку ОС на всех совместимых устройствах планируют обеспечить к середине 2022 года.

Одну из главных особенностей системы — поддержку приложений Android — начнут тестировать в ближайшие месяцы, но на релизе этой функции не будет. Ожидается, что ее добавят в 2022 году.

Система получит новое меню «Пуск» и панель задач, расположенные по центру экрана, редизайн окон с закруглениями, тенями и анимациями, панель с виджетами и другие обновления.

Источник: vc.ru

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#технологии #android #обновление #windows
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