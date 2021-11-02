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Wildberries запустил франшизу в Казахстане
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Сегодня в 09:57

Wildberries запустил франшизу в Казахстане

Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер России, объявил о запуске программы открытия брендированных партнерских пунктов выдачи заказов — ППВЗ в Казахстане. Теперь предприниматели могут самостоятельно открывать пункты самовывоза и получать доход за выдачу заказов: их средний оборот за год вырос в 1,5 раза до 23-29 миллионов тенге в месяц.

С октября 2021 г. у предпринимателей из Беларуси, Казахстана и Армении появилась возможность не только реализовывать свои товары через Wildberries, но и получать дополнительный заработок в виде комиссии от выдачи заказов.

Открыть партнерскую точку выдачи вместе с Wildberries может любой желающий при наличии юридического лица. Для этого достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении WB Point на базе iOS или Android и предоставить информацию о помещении.

Управление ППВЗ осуществляется с помощью мобильного приложения WBPoint, где предпринимателям доступен весь необходимый функционал для работы с заказами и покупателями. Партнеру не нужен даже кассовый аппарат, так как все взаиморасчеты между покупателями и продавцами осуществляется в онлайн-режиме. В обновленной версии также стала доступна регистрация нескольких юрлиц на один номер телефона собственника.

В качестве поддержки для своих будущих партнеров — владельцев ППВЗ, Wildberries предоставляет субсидии в виде повышенного вознаграждения от оборота точки выдачи заказов в первые четыре месяца работы. Также предприниматели смогут приобрести на Wildberries мебель в рассрочку для благоустройства своего помещения.

Программа субсидий позволит предпринимателям быстрее окупить вложения в открытие точки выдачи, средний срок окупаемости которой составляет около трех месяцев.

Подробности и условия открытия ППВЗ можно узнать по ссылке.

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