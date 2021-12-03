Wildberries вышла на рынок Турции

Онлайн-ретейлер Wildberries объявил о выходе на турецкий рынок. Местным покупателям маркетплейс предлагает около 5,6 миллионов наименований товаров от 163 000 международных брендов одежды, обуви, аксессуаров, электроники, книг, зоотоваров и товаров для дома.

Для турецкого рынка Wildberries разработала отдельный сайт tr.wildberries.ru, а также заказ можно оформить через приложение. Доставка будет осуществляться международными логистическими партнерами до дверей дома или офиса.

В 2021 году Wildberries запустила продажи в США, Германии, Франции, Италии, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове, а в 2020 году вышла в Польшу, Словакию, Израиль и другие страны.

Источник: incrussia.ru