Wildberries начал тестировать дроны для доставки заказов

Wildberries запустил тесты дронов-доставщиков. Это позволит маркетплейсу доставлять товары в труднодоступные регионы России.

Дальность полета дронов — 300 километров, а максимальная полезная нагрузка — примерно 200 килограммов.

Испытания дронов начались в октябре в Московской области, а продолжатся в Татарстане в сотрудничестве с университетом «Иннополис».

Использование дронов позволит сократить углеродный след в отличие от транспорта, работающего на сгораемом топливе. Также при доставке дронами сокращает объем упаковки, используемый для транспортировки на большие расстояния.

Источник: incrussia.ru