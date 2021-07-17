WhatsApp тестирует функцию использования приложения без смартфона

WhatsApp объявил, что запускает ограниченное публичное бета-тестирование улучшенной работы с несколькими устройствами без подключенного смартфона.

Мессенджер можно использовать с компьютера или через веб-интерфейс, однако для этого необходимо иметь поблизости смартфон, подключенный к сети с зарегистрированным аккаунтом WhatsApp. На время тестирования такой необходимости больше нет: теперь даже если смартфон выключен или не имеет доступа к интернету, приложение все равно будет работать.

Чтобы избавиться от «зависимости» от смартфона, разработчики полностью изменили архитектуру безопасности. Ранее сквозное шифрование обеспечивалось исключительно для смартфонов, которые выступали посредниками для десктопа, теперь же реализован отдельный зашифрованный канал и работает при прямом подключении десктопного клиента.

Источник: incrussia.ru