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WhatsApp работает над запуском «Сообществ»
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Сегодня в 10:43

WhatsApp работает над запуском «Сообществ»

В мессенджере WhatsApp в скором времени могут появиться «Сообщества».

«Сообщества» станут разделом, где администраторы смогут объединять другие группы и управлять ими. Они будут похожи по принципу работы на каналы в Discord, где в каждом канале могут быть подканалы — «комнаты».

Присоединиться к «сообществам» можно по пригласительной ссылке или QR-коду, также администраторы могут вручную пригласить пользователя из списка друзей.

Отличить «сообщества» от обычных групповых чатов пользователи смогут по иконке — значок «сообщества» будет иметь квадратную форму с округлениями по краям, в то время как иконки обычных групп останутся круглыми.

Источник: rb.ru

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