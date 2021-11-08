WhatsApp работает над запуском «Сообществ»

В мессенджере WhatsApp в скором времени могут появиться «Сообщества».

«Сообщества» станут разделом, где администраторы смогут объединять другие группы и управлять ими. Они будут похожи по принципу работы на каналы в Discord, где в каждом канале могут быть подканалы — «комнаты».

Присоединиться к «сообществам» можно по пригласительной ссылке или QR-коду, также администраторы могут вручную пригласить пользователя из списка друзей.

Отличить «сообщества» от обычных групповых чатов пользователи смогут по иконке — значок «сообщества» будет иметь квадратную форму с округлениями по краям, в то время как иконки обычных групп останутся круглыми.

Источник: rb.ru