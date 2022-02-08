Westminster International University. Как получить британское образование в Узбекистане

В этом году Westminster International University in Tashkent празднует свое двадцатилетие. За это время он приобрел известность не только в Центральной Азии, но и во всем мире. О программах и поступлении в вуз читайте в материале.





Об университете

Здание учебного заведения было построено еще в прошлом веке. Со временем оно было преобразовано в авиационное училище и стало носить имя Ташкентского авиационного института.





В 2002 году на базе института был создан Westminster International University in Tashkent — первый международный университет в Узбекистане, созданный при поддержке Британии.

Сегодня в вузе обучается больше 5000 студентов из разных стран.

Цель WIUT — продвижение международных стандартов образования и исследовательских возможностей в Центральной Азии.

О программах

Подготовительные курсы:

Курс Pre-Foundation Studies предназначен для тех, кто хочет учиться в WIUT. Его основная цель — улучшить навыки английского языка и математики будущих абитуриентов.

Абитуриенты, прошедшие годовой курс International Foundation Studies, получат сертификат, который дает возможность поступить в университеты международного уровня.

Образовательные программы бакалавриата:

Business Information Systems. Основные дисциплины программы: «Основы программирования», «Веб-технологии» и «Статистика и наука о данных».

Finance. Основные дисциплины программы: «Финансовый учет», «Глобальная бизнес-среда» и «Финансовая математика»

Economics with Finance. Основные дисциплины программы: «Изучение экономики», «Корпоративные финансы» и «Математика для экономистов».

Business Management. Студенты могут выбрать направление своей программы: «Менеджмент», «Финансы» или «Маркетинг».

Commercial Law. Основные дисциплины программы: «Публичное и договорное право», «Юридические навыки» и «Гражданский закон».





Образовательные программы магистратуры:

Applied Economics. Основные дисциплины программы: «Микроэкономический анализ», «эконометрика», «Макроэкономические колебания и анализ».

Business Intelligence and Analytics. Основные дисциплины программы: «Теория и практика больших данных», «Бизнес-аналитика» и «Методы исследования».

Human Resource Management. Основные дисциплины программы: «Управление сотрудниками», «Трудовые отношения и право» и «Организационное поведение».

International Commercial Law. Основные дисциплины программы: «Основы международного коммерческого права» и «Арбитраж прямых иностранных инвестиций».

International Business Management. Для магистрантов доступны два направления: «Культурный туризм» и «Предпринимательство и инновации».

Learning and Teaching. Можно выбрать направление «Английский для профессиональных целей» или «Преподавание для иностранцев».

Public Health Science. Основные дисциплины программы: «Общественное здравоохранение», «Основы эпидемиологии» и «Экономика и системы здравоохранения».

Research Methods. Основные дисциплины программы: «Методы исследования и анализ данных», «Исследования и академическое письмо» и «Навыки и исследовательская практика».

Как поступить

Для поступления в университет абитуриенты должны сдать экзамен по математике. Проходной балл — 40%.

Также для поступления необходимо подтвердить владение английским языком. Принимаются сертификат IELTS с минимальными баллами, для бакалавра — 5.5, для магистратуры — 6.5.





В пакет документов входят:

— копия паспорта

— фотография 3.5х4.5

— сертификат о владении английским языком

— справка из учебного заведения.

Подать документы можно в онлайн-режиме через электронную систему.

Студенческая и научная жизнь

На территории кампуса расположена библиотека, где студенты могут готовиться к занятиям и заниматься исследовательской деятельностью в компьютерных классах.

Также при вузе работают медиазоны, где обучающиеся могут производить контент — делать фото и снимать видео.

В WIUT действует «Студенческий союз». Он организовывает клубы, интеллектуальные игры и другую общественно-развлекательную деятельность.





В университете активно ведутся исследования. Сотрудниками издается журнал Silk Road Journal и ведется научный портал.

Также в вузе проводятся еженедельные тренинги для студентов и работников с помощью исследовательских инструментов STATA, NVivo и программного обеспечения для исследователей LaTeX.

Что интересного в WIUT

— в университете создан «Карьерный центр», помогающий в трудоустройстве не только выпускников, но и учащихся во время каникул. Также иностранные студенты могут рассчитывать на помощь при оформлении визы

— 30 абитуриентов, которые наберут лучшие баллы на вступительных экзаменах, получат стипендию, покрывающую 100% стоимость обучения

— при университете находятся два общежития, расположенных в центре города. В них находится все необходимое: тренажерные залы, компьютерные комнаты, кухни

— партнерами вуза выступают такие крупные компании, как: UNESCO, British Council, Bloomberg

— WIUT входит в состав трех международных ассоциаций университетов: International Association of Universities, SDSN, Advance HE.