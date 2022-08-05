Warner Bros. выпустит сиквел «Джокера» в октябре 2024 года

Киностудия Warner Bros. выпустит сиквел драмы «Джокер» 4 октября 2024 года.

Картина будет называться «Джокер: Безумие для двоих». Ее снимет режиссер Тодд Филлипс, создавший первый фильм. Хоакин Феникс вернется к роли, которая принесла ему премию «Оскар».

Joker: Folie à Deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

Съемки фильма начнутся в декабре. Сюжет продолжения пока держится в секрете. Название будущей картины отсылает к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.



Сценарий сиквела «Джокера» уже готов. Его написал Филлипс в соавторстве со Скоттом Сильвером.

В фильме может появиться Леди Гага. Какую роль исполнит певица, неизвестно. Предположительно она может предстать в образе Харли Квинн.

Источник: daily.afisha.ru



