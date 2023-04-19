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Warner Bros. представила тизер игры Harry Potter: Quidditch Champions
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Главный

Сегодня в 11:14

Warner Bros. представила тизер игры Harry Potter: Quidditch Champions

Компания Warner Bros. представила тизер игры Harry Potter: Quidditch Champions, над которой в течение многих лет трудились разработчики Unbroken Studios. Ее позиционируют как отдельный релиз, не связанный с недавно вышедшей Hogwarts Legacy.



Harry Potter: Quidditch Champions сосредоточится на любимой спортивной дисциплине волшебников из франшизы «Гарри Поттер» — квиддиче. Игроки смогут участвовать в онлайн-матчах вместе с другими пользователями.

Желающие смогут играть и в одиночном режиме. Какие возможности в этом случае предоставит игра, пока неясно. Узнать это можно будет во время тестирования игры — на него можно записаться на сайте.

Источник: daily.afisha.ru

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#трейлер #гаррипоттер #игра #warnerbros #квиддич
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