Компания Warner Bros. представила тизер игры Harry Potter: Quidditch Champions, над которой в течение многих лет трудились разработчики Unbroken Studios. Ее позиционируют как отдельный релиз, не связанный с недавно вышедшей Hogwarts Legacy.

Harry Potter: Quidditch Champions сосредоточится на любимой спортивной дисциплине волшебников из франшизы «Гарри Поттер» — квиддиче. Игроки смогут участвовать в онлайн-матчах вместе с другими пользователями.

Желающие смогут играть и в одиночном режиме. Какие возможности в этом случае предоставит игра, пока неясно. Узнать это можно будет во время тестирования игры — на него можно записаться на сайте.

Источник: daily.afisha.ru