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Warner Bros. Discovery выпустит NFT-коллекцию по мотивам «Игры престолов»
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Сегодня в 10:42

Warner Bros. Discovery выпустит NFT-коллекцию по мотивам «Игры престолов»

В октябре компания запустила WB Movieverse — маркетплейс, где пользователи могут покупать и продавать невзаимозаменяемые токены по мотивам известных фильмов.

Пару недель спустя, Warner Bros. Discovery анонсировала коллекционные NFT по мотивам «Игры престолов».

Проект называется Game of Thrones: Build Your Realm. Он позволит пользователям приобретать уникальные токены, а также продавать их и обмениваться ими друг с другом. Для запуска проекта Warner Bros. Discovery объединилась с Nifty’s — компанией, которая управляет NFT-платформой, ориентированной на фан-сообщества.

Проект стартует с продажи уникальных аватаров, вдохновленных сериалом. Они якобы будут поставляться в комплекте с набором цифровых коллекционных предметов. Build Your Realm будет разворачиваться поэтапно. Впоследствии компания собирается проводить тематические мероприятия, придумывать различные взаимодействия и выпускать дополнительные коллекционные товары.

Источник: srsly.ru

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#технологии #виртуальнаяреальность #играпрестолов #nft #warnerbros
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