Warner Bros. Discovery выпустит NFT-коллекцию по мотивам «Игры престолов»

В октябре компания запустила WB Movieverse — маркетплейс, где пользователи могут покупать и продавать невзаимозаменяемые токены по мотивам известных фильмов.

Пару недель спустя, Warner Bros. Discovery анонсировала коллекционные NFT по мотивам «Игры престолов».

Проект называется Game of Thrones: Build Your Realm. Он позволит пользователям приобретать уникальные токены, а также продавать их и обмениваться ими друг с другом. Для запуска проекта Warner Bros. Discovery объединилась с Nifty’s — компанией, которая управляет NFT-платформой, ориентированной на фан-сообщества.

Проект стартует с продажи уникальных аватаров, вдохновленных сериалом. Они якобы будут поставляться в комплекте с набором цифровых коллекционных предметов. Build Your Realm будет разворачиваться поэтапно. Впоследствии компания собирается проводить тематические мероприятия, придумывать различные взаимодействия и выпускать дополнительные коллекционные товары.