Выступление казахстанки попало в мировой рейтинг шоу The Voice

На YouTube-канале создатели собирают лучшие номера участников шоу The Voice со всего мира. В очередной рейтинг попала девушка из Кызылординской области, чье выступление во время слепых прослушиваний покорило жюри.





Выступление 18-летней Куралай Мейрамбек в казахстанском аналоге шоу «Голос» попало в мировой рейтинг Best of The Voice.