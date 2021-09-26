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Выступление казахстанки попало в мировой рейтинг шоу The Voice
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Сегодня в 08:51

Выступление казахстанки попало в мировой рейтинг шоу The Voice

Выступление 18-летней Куралай Мейрамбек в казахстанском аналоге шоу «Голос» попало в мировой рейтинг Best of The Voice.


На YouTube-канале создатели собирают лучшие номера участников шоу The Voice со всего мира. В очередной рейтинг попала девушка из Кызылординской области, чье выступление во время слепых прослушиваний покорило жюри.

Источник: tengrinews.kz

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