Высшее образование в Китае. Особенности поступления и сдачи экзаменов в стране

Студенты из Центральной Азии поделились опытом поступления в китайские вузы и рассказали об особенностях сдачи местных экзаменов.

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Феруза Кариева, город — Шанхай, менеджер по коммерции, @feruza_in_chinaa

Об учебе

Я окончила магистратуру по направлению «Теория перевода — русско-китайский перевод» в Шанхайском университете иностранных языков (ШУИЯ). Работаю в китайской компании менеджером по коммерции и переводчиком. Параллельно учусь на PHD в ШУИЯ.

Как поступить в университет Китая

Требования у каждого университета разные, но есть общие. Например, наличие сертификатов HSK: HSK 5-6 — для поступления в магистратуру и докторантуру, HSK 4 — для бакалавриата.

Чем выше по рейтингу находится университет, тем сложнее туда поступить. Следовательно, и вступительные экзамены будут сложнее. Поступить за свой счет обычно легче, чем на грант. Но попытать удачу стоит. Я сама три раза получала грант CSC, поэтому верю, что пытаться нужно всегда!





В магистратуру и PhD вступительные экзамены делятся на два этапа: устный и письменный. При подготовке к устному экзамену нужно четко понимать, почему вы выбрали именно этот институт и специальность. Это обычно спрашивают во время устного экзамена. Также нужно постоянно поддерживать связь с офисом иностранных студентов либо лицом, отвечающим за определение даты экзамена. Обычно экзамены на новый учебный год начинаются с марта.

Рекомендации

При выборе университета и специальности читайте отзывы или узнайте мнение вашего китайского друга. Можно поискать людей по хештегам интересующего вас университета в Instagram, узнать у них про внутреннюю «кухню». Когда будете подавать документы в университет, постарайтесь приложить различные сертификаты на знание языков или за другие заслуги.

Мадина Маликова, 23 года, город — Гонконг, маркетолог, блогер, @macifiqa





Об учебе

Я учусь в Hong Kong Baptist University в Гонконге в магистратуре по специальности Master of Science in Business Management. Два года назад получила степень бакалавра по экономике, окончив университет Zhejiang University в Китае.

Как поступить в Китай

Необходимо получить сертификат IELTS или TOEFL, если вы планируете учиться на английском, и HSK, если на китайском. Эти сертификаты необходимы, чтобы университет был уверен в вашем знании языка. Также важен GPA или средний балл, с которым вы заканчиваете школу. В Казахстане максимальный GPA — 5.0. Чтобы поступить в престижный университет в Китае, желательно иметь средний балл выше 4,6.

Позитивно на процесс поступления повлияет ваше портфолио: заслуги в спорте, творчестве, науке, участие в социальных проектах. Портфолио поможет вам продемонстрировать вашу активность не только в учебе, но и во внеучебной деятельности. Не стесняйтесь говорить о своих победах!





Сначала нужно подать заявку на поступление в конкретный университет и заявку на получение гранта через специальную онлайн-систему. Если университет принимает вашу кандидатуру на рассмотрение, следующим этапом чаще всего бывает Zoom-интервью. Оно длится около 10-15 минут и включает в себя как вопросы по вашей специальности, так и личные. По результатам интервью и вашего портфолио университет решает, принимать вас или нет.

При поступлении в Китай самое главное — владеть языком и успешно сдать IELTS, TOEFL или HSK.

Я училась на английском, поэтому сдавала IELTS. Желательно подготовиться к этому экзамену заранее, чтобы понимать его структуру и знать трюки для успешной сдачи. Обычно IELTS делится на два дня: первый день посвящен сдачи writing, listening и reading, а второй день — speaking. Чтобы поступить в хороший китайский вуз необходимо набрать минимум 6.0, а если университет попроще, то 5.5.

Самый важный момент поступления — это интервью, о котором мало кто подробно рассказывает. А важен он потому, что именно на интервью глава департамента, в который вы подаете, решает, достойны ли вы учиться в их университете.

К интервью лучше всего готовиться заранее и попросить кого-нибудь помочь вам. Пусть ваш друг задает вам вопросы, которые чаще всего попадаются на вступительных интервью, а вы практикуйтесь отвечать: естественно, спокойно и дружелюбно. Не стоит заранее писать ответы на вопросы и читать с листочка — приемная комиссия этого не любит.

К началу 11 класса мой уровень английского был низкий. В октябре я нашла репетитора по IELTS и начала готовиться за полгода заранее. На IELTS лучше всего зарегистрироваться заранее на март-апрель, чтобы была возможность пересдать, если вы не набрали необходимый балл. Знание того, что у вас есть еще попытка, снижает психологическое давление. Лично я зарегистрировалась неудачно, на крайний срок, поэтому второй попытки у меня не было, и я переживала.

Рекомендации

Даже если вы будете учиться на английском, без базового китайского крайне сложно прожить в Китае. Поэтому рекомендую выучить хотя бы базу.

Также не помешает ознакомиться с особенностями культуры страны: не стоит оголять зону декольте, втыкать палочки в рис. Мы гости в чужой стране — нужно уважать местный народ.

Самое главное — это трудолюбие, терпение и настойчивость. Поступление в зарубежный вуз, особенно на грант, — это долгий процесс, требующий усидчивости и дисциплины. Но это того стоит!

Темирлан Оторбаев, 25 лет, город — Шанхай, студент, @temirlanotorbaev





Об учебе

Я учусь на втором курсе в Шанхайском университете на факультете международного образования на преподавателя китайского языка для иностранцев. В 2021 году подался на городскую шанхайскую стипендию и получил полный грант. У меня бесплатная учеба и проживание. Еще я получаю ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней.

Как поступить в Китай

Самое важное для поступления в Китай — знание китайского языка. Требуется сертификат экзамена HSK. Hanyu Shuiping Kaoshi汉语水平考试 — международный квалификационный экзамен, оценивающий навыки использования китайского языка в бытовых, рабочих и учебных ситуациях у лиц, не являющихся носителями китайского языка. Он подтверждает уровень владения китайским языком при поступлении в университеты или иные учебные заведения Китая, а также при приеме на работу. На бакалавр требуется HSK 4, в магистратуру — HSK 5, а на языковые курсы можно поступить без HSK.





HSK разделен на шесть уровней сложности и состоит из двух независимых частей: устной и письменной. В Кыргызстане тест можно сдать в Бишкеке, в Институте Конфуция при КНУ или БГУ. Я на бакалавриат подавался с HSK 5. К экзамену готовился три-четыре месяца.

При поступлении в Китай есть три этапа:

— вы собираете необходимые документы и проходите регистрацию на сайте

— ждете собеседования, после проверки ваших документов

— ожидаете приглашения.

Рекомендации

Советую хорошо подготовиться, учить много слов и грамматику, не переживать во время экзамена. Частая ошибка: многие не следят за временем и не успевают ответить на все вопросы.