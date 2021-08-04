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Вышел трейлер заключительного сезона сериала «Бумажный дом»
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Сегодня в 10:34

Вышел трейлер заключительного сезона сериала «Бумажный дом»

Netflix выпустил трейлер заключительного сезона сериала «Бумажный дом». Премьера первой части состоится 3 сентября, а второй — 3 декабря.

В продолжении «Бумажного дома» покажут события, которые происходят во время нападения на центральный банк Испании, где банда Профессора провела уже 100 часов.




В трейлере становится понятно, что власти страны наконец решили привлечь к поимке преступников военных, а точнее, «тех, кто готов победить или умереть». Главным героям придется принять решающую битву, поставив на кон собственную жизнь.

«Бумажный дом» — криминальный испанский сериал о банде таинственного Профессора, которую он собрал, чтобы воплотить давнюю мечту отца — напечатать в Королевском монетном дворе Испании 2,4 млрд евро. Отличительные черты бандитов: красные комбинезоны, маски Сальвадора Дали и позывные имена — Токио, Рио, Берлин, Найроби, Денвер, Москва, Осло и Хельсинки.

Источник: daily.afisha.ru

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