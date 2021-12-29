Вышел трейлер спецэпизода «Доктора Кто». Он длится восемь минут

В сети появился трейлер новогоднего спецэпизода «Доктора Кто». Он выйдет 1 января 2022 года.

В ролике показали Тринадцатого Доктора вместе с Яз и Дэном, директора ELF Storage Сару, а также ее клиента Ника, которых «далеки» — внеземная раса мутантов, заманили в смертельную петлю времени.

Видео длится восемь минут, и все это время короткометражный трейлер зацикливается, имитируя петлю, в которую попадают герои. Все это происходит под новогоднюю песню Auld Lang Syne.



В спецэпизоде появятся приглашенные звезды Полин МакЛинн, Эшлинг Би и Аджани Салмон. Это будет первый выпуск из грядущих трех, после которых Джоди Уиттакер покинет сериал.

Источник: daily.afisha.ru