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Вышел трейлер сериала «Звездный путь: Странные новые миры»
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Сегодня в 09:38

Вышел трейлер сериала «Звездный путь: Странные новые миры»

«Странные новые миры» — это приквел к оригинальному сериалу «Звездный путь», который вышел на экраны в 1966 году и положил начало франшизе. Одновременно с этим новый проект — спин-офф сериала «Звездный путь: Дискавери», премьера которого состоялась в 2017.

В центре сюжета капитан Звездного флота Кристофер Пайк, которого играет Энсон Маунт. Мы встречаем его за десять лет до событий оригинального «​​Звездного пути». Он вместе с экипажем «USS Энтерпрайз» путешествует и исследует новые миры.



В первом сезоне будет десять эпизодов. Ребекка Ромейн сыграет первого помощника лейтенанта Уна, а Итан Пек — офицера Спока. Также одну из главных ролей исполнит Пол Уэсли, известный по сериалу «Дневники вампира». На этот раз он предстанет в образе Джеймса Кирка, самого известного капитана «Энтерпрайза» и преемника Кристофера Пайка.

Источник: srsly.ru

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