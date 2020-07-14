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Вышел трейлер мультсериала «Звездный путь: Нижние палубы»
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Сегодня в 10:12

Вышел трейлер мультсериала «Звездный путь: Нижние палубы»

CBS AllAccess поделился первым трейлером мультсериала «Звездный путь: Нижние палубы». Его создателем выступил один из авторов «Рика и Морти» Майк Макмахан.


Проект поведает истории из жизни обслуживающего персонала одного из кораблей Звездного флота. Экипажу предстоит не только разрешить космические аномалии, но и личные проблемы. Действие разворачивается в 2380 году после событий сериала «Звездный путь: Следующее поколение».

Премьера состоится на стриминговом сервисе 6 августа.

Источник: film.ru

Источник фотографии: kinopoisk.ru

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#мультсериалы #cbsallaccess
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