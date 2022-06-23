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Вышел трейлер финала четвертого сезона «Очень странных дел»
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Сегодня в 10:24

Вышел трейлер финала четвертого сезона «Очень странных дел»

В сети опубликовали трейлер второй части четвертого сезона «Очень странных дел». Два последних эпизода появятся на Netflix 1 июля.

В новых сериях центральным событием станет схватка главных героев с Векной — монстром, основанным на одноименном чудовище из настольной Dungeons & Dragons.



Хоть сезон вышел еще не полностью, он уже успел побить рекорд Netflix по времени просмотров в первую неделю среди англоязычных шоу. За семь дней с 23 по 30 мая «Очень странные дела» набрали в общей сложности 287 миллионов часов просмотров. Остальные три сезона шоу тоже поднялись в топ-5 рейтинга Netflix.

Сериал уже был продлен на пятый сезон. В разработке также находится спин-офф шоу, детали которого неизвестны.

Источник: daily.afisha.ru

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