Вышел трейлер финала четвертого сезона «Очень странных дел»

В сети опубликовали трейлер второй части четвертого сезона «Очень странных дел». Два последних эпизода появятся на Netflix 1 июля.

В новых сериях центральным событием станет схватка главных героев с Векной — монстром, основанным на одноименном чудовище из настольной Dungeons & Dragons.

Хоть сезон вышел еще не полностью, он уже успел побить рекорд Netflix по времени просмотров в первую неделю среди англоязычных шоу. За семь дней с 23 по 30 мая «Очень странные дела» набрали в общей сложности 287 миллионов часов просмотров. Остальные три сезона шоу тоже поднялись в топ-5 рейтинга Netflix.

Сериал уже был продлен на пятый сезон. В разработке также находится спин-офф шоу, детали которого неизвестны.

Источник: daily.afisha.ru



