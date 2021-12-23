Вышел трейлер фильма «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи

На YouTube-канале студии 20th Century Studios появился трейлер фильма Кеннета Браны «Смерть на Ниле», снятого по одноименному роману Агаты Кристи.

Брана не только выступил режиссером, но и исполнил главную роль — легендарного детектива Эркюля Пуаро. Вместе с ним в картине снялись Галь Гадот, Арми Хаммер, Летиция Райт, Аннетт Бенинг и Эмма Маки.

Сюжет рассказывает об убийстве, которое происходит на теплоходе «Карнак», отправившемся в круиз по Нилу. На борту оказывается Пуаро, который решает выяснить, кто виновен в преступлении.



«Смерть на Ниле» — продолжение фильма «Убийство в Восточном экспрессе» 2017 года, снятого также Кеннетом Браной.

Источник: daily.afisha.ru



