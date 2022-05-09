Вышел трейлер фильма «Преступления будущего» с Кристен Стюарт и Вигго Мортенсеном

В сети появился полноценный трейлер фантастического хоррора «Преступления будущего» от режиссера Дэвида Кроненберга. Главные роли в картине сыграли Вигго Мортенсен, Кристен Стюарт и Леа Сейду.

События фильма происходят в недалеком будущем, когда тела людей претерпевают необычные трансформации из-за ускоренной эволюции. Некоторые из них принимают решение смириться с новым положением, а другие борются с физическими изменениями различными методами.

«Преступления будущего» получили рейтинг R. Премьера картины пройдет на Каннском кинофестивале в конце мая, а в мировом прокате фильм появится 10 июня.

Источник: kanobu.ru