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Вышел трейлер документального фильма «Звук 007» с комментариями Ханса Циммера и Билли Айлиш
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Сегодня в 10:49

Вышел трейлер документального фильма «Звук 007» с комментариями Ханса Циммера и Билли Айлиш

Prime Video показал трейлер документального фильма «Звук 007». В ленте расскажут про историю создания знаменитого саундтрека к франшизе о британском агенте.



В документалке появятся Дэниел Крейг, Рами Малек, Сэм Смит, Билли Айлиш, Ханс Циммер, Сэм Мендес, Кэри Дзедзи Фукунага и другие личности, создававшие фильм о Джеймсе Бонде. Они расскажут, кто придумал фирменную музыку, как она менялась и какие музыкальные инструменты применялись.

Режиссером «Звука 007» стал Мэт Уайткросс. Работу продюсера взял на себя Джон Баттсек.

На стриминге фильм выйдет 5 октября, во Всемирный день Джеймса Бонда.

Источник: daily.afisha.ru

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