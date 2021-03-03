Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
vyshel-treyler-anime-seriala-po-motivam-dota-2
Вышел трейлер аниме-сериала по мотивам Dota 2
103
/
/

Сегодня в 11:02

Вышел трейлер аниме-сериала по мотивам Dota 2

Netflix выпустил трейлер аниме-сериала «Dota: Кровь дракона», созданного по мотивам компьютерной игры Dota 2.

Сериал рассказывает о подвигах Дэвиона — рыцаря-дракона, посвятившего себя борьбе со злом. После встречи с могущественным древним эльдвурмом и благородной принцессой Мираной он оказывается в центре событий, намного более масштабных, чем он мог себе представить.

В производстве шоу участвует разработчик игры — компания Valve. Персонажей озвучили Трой Бейкер, Джей Би Бланк, Стефани Джейкобсен, Джошуа Китон, Юрий Ловенталь и другие. Премьера запланирована на 25 марта.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сериал #аниме #netflix #dota2 #чтосмотреть
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Photofest.kz пройдет в Астане
1228
«Базис-А» предложил доступные условия для приобретения жилья в своих ЖК
2007
Создатели Pokémon Go купили стартап казахстанца
1254