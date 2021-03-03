Вышел трейлер аниме-сериала по мотивам Dota 2

Netflix выпустил трейлер аниме-сериала «Dota: Кровь дракона», созданного по мотивам компьютерной игры Dota 2.

Сериал рассказывает о подвигах Дэвиона — рыцаря-дракона, посвятившего себя борьбе со злом. После встречи с могущественным древним эльдвурмом и благородной принцессой Мираной он оказывается в центре событий, намного более масштабных, чем он мог себе представить.

В производстве шоу участвует разработчик игры — компания Valve. Персонажей озвучили Трой Бейкер, Джей Би Бланк, Стефани Джейкобсен, Джошуа Китон, Юрий Ловенталь и другие. Премьера запланирована на 25 марта.

Источник: daily.afisha.ru