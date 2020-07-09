Вышел тизер сериала «Мы те, кто мы есть» от режиссера «Назови меня своим именем»

HBO поделился первым тизером грядущего мини-сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть». Это первый телевизионный проект от режиссера мелодрамы «Назови меня своим именем».

В центре сюжета окажется 14-летний Фрейзер, который вместе с родителями переезжает в Италию из Штатов. На военной базе, где они живут, герой знакомится с ровесницей, оказавшейся там по схожим причинам.

Главную роль исполнил звезда «Оно» Джек Дилан Грейзер. Также в кадре появятся Хлоя Севиньи, Алиси Брага, Франческа Скорсезе.

Проект будет состоять из восьми эпизодов и выйдет в сентябре этого года.

Источник: film.ru

Источник фотографии: donttakefake.com