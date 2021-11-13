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Вышел тизер сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе»
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Сегодня в 10:47

Вышел тизер сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе»

На YouTube-канале HBO Max вышел официальный тизер продолжения «Секса в большом городе» — мини-сериала «И просто так». Дата премьеры все еще не раскрывается.


За кадром Кэрри Брэдшоу рассуждает о том, что жизнь полна сюрпризов, вопреки распространенному мнению, будто есть вещи, которые не меняются. «И просто так… начинается новая глава», — говорит главная героиня.

В мини-сериале запланировано 10 серий по 30 минут. Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся к своим ролям. Исполнительным продюсером выступит Майкл Патрик Кинг.

Источник: daily.afisha.ru

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