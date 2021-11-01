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Вышел тизер хоррора «Джиперс Криперс: Возрожденный»
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Сегодня в 10:44

Вышел тизер хоррора «Джиперс Криперс: Возрожденный»

В сети появился тизер детективного триллера «Джиперс Криперс: Возрожденный».

Героями четвертой части хоррора стали Лейн и ее бойфренд Чейз. Они отправляются на фестиваль ужасов Horror Hound, но девушка не испытывает восторга от этого мероприятия. Лейн начинают мучить загадочные предчувствия и тревожные видения, указывающие ей на монстра, который живет недалеко от города.

Режиссером выступил Тимо Вуоренсола, в ролях: Сидней Крейвен, Имран Адамс и Гэбриел Фрейлих. Премьера фильма запланирована на 2022 год.

Источник: daily.afisha.ru

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