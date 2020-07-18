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Вышел тизер фильма «Новые мутанты»
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Сегодня в 10:36

Вышел тизер фильма «Новые мутанты»

20th Century Studios выпустила тизер фильма «Новые мутанты», действие которого происходит в киновселенной «Люди Икс». Премьера хоррора запланирована на 27 августа.


В центре сюжета — пятеро мутантов, обладающих разными сверхспособностями, от телепортации до умения управлять энергией солнца. Главные герои оказываются в некоем секретном объекте, откуда пытаются сбежать.

Роли в фильме исполнили Аня Тейлор-Джой, Мейси Уилльямс, Чарли Хитон, Алиса Брага. Режиссером выступил Джош Бун, который до этого снимал только мелодрамы. 23 июля актеры появятся на Comic-Con, который в этом году пройдет онлайн.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: film.ru

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#тизер #новыемутанты
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