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Вышел тизер аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» — сериала по видеоигре Cyberpunk 2077
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Сегодня в 10:30

Вышел тизер аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» — сериала по видеоигре Cyberpunk 2077

Netflix показал первый тизер-трейлер грядущего аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю». Шоу основано на видеоигре Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED.

Аниме перенесет зрителей в футуристический мегаполис Найт-Сити, хорошо знакомый фанатам Cyberpunk 2077. Жители города одержимы технологиями, позволяющими модифицировать тела.



В центре сюжета ленты окажется беспризорник, который пытается найти свое место в Найт-Сити. Ради выживания герой вынужден стать наемником.

Над аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» работает студия Trigger — «Звездные войны: Видения», «Промар», «Убить или быть убитым». Режиссером выступает основатель Trigger Хироюки Имаиси.

В аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» будет 10 серий. Премьера намечена на сентябрь 2022 года.

Источник: soyuz.ru

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