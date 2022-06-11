Вышел тизер аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» — сериала по видеоигре Cyberpunk 2077

Netflix показал первый тизер-трейлер грядущего аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю». Шоу основано на видеоигре Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED.



Аниме перенесет зрителей в футуристический мегаполис Найт-Сити, хорошо знакомый фанатам Cyberpunk 2077. Жители города одержимы технологиями, позволяющими модифицировать тела.

В центре сюжета ленты окажется беспризорник, который пытается найти свое место в Найт-Сити. Ради выживания герой вынужден стать наемником.

Над аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» работает студия Trigger — «Звездные войны: Видения», «Промар», «Убить или быть убитым». Режиссером выступает основатель Trigger Хироюки Имаиси.

В аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» будет 10 серий. Премьера намечена на сентябрь 2022 года.

Источник: soyuz.ru



