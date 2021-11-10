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Вышел последний трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
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Сегодня в 10:51

Вышел последний трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

Киностудия Sony Pictures выпустила заключительный трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники».

В ролике показали маленьких зефирных человечков, которые пытались развеселить мистера Груберсона в исполнении Пола Радда, а также новые кадры с собаками ужасов — приспешниками Гозера из первого фильма «Охотники за приведениями».

Действие ленты разворачивается в городке Саммервилл в Оклахоме. Туда приезжает дочь скончавшегося героя оригинальной франшизы — Игона Спенглера. Келли Спенглер воспитывает подростка Тревора и его сестру Фиби, которые находят в старом семейном доме машину деда. Вскоре Саммервилл, а вместе с ним и юные наследники охотников за привидениями сталкиваются с мистическими и необычными явлениями.

В главных ролях снялись Билл Мюррей, Финн Вольфхард, Маккенна Грейс, Пол Радд и Энни Поттс. Поставил картину Джейсон Райтман — режиссер «Офиса» и «Дня труда».

Источник: daily.afisha.ru

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