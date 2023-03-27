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Вышел последний эпизод аниме «Покемон»
132
Главный

Сегодня в 10:04

Вышел последний эпизод аниме «Покемон»

На японском телевидении показали последний, 1234 эпизод аниме «Покемон».

В течение некоторого времени серия не будет транслироваться на английском языке из-за сделки с Netflix, на котором периодически выходят сразу несколько эпизодов «Покемона».

Финал аниме, продолжавшегося 26 лет, имеет множество отсылок к самой первой серии. Согласно синопсису, как и в дебютном эпизоде, Эш ночует в доме своей матери и просыпается слишком поздно, а затем спешит в лабораторию профессора Оука.

Источник: daily.afisha.ru

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