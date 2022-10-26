Вышел первый трейлер сиквела «Человека-муравья»

Marvel Entertainment показала дебютный трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Скотт Лэнг наслаждается супергеройскими буднями и заходит за своим любимым кофе. Но потом он вместе со своей напарницей Хоуп ван Дайн попадает в квантовый мир, который оказывается гораздо более опасным, чем предполагали герои.

В трейлере на несколько секунд появляется Билл Мюррей. Помимо него в фильме снялись Мишель Пфайффер, Эванджелин Лилли, Пол Радд, Джонатан Мейджорс, Кэтрин Ньютон, Майкл Дуглас и другие. Режиссер — Пейтон Рид.

Мировая премьера ленты «Человек-муравей и Оса: Квантомания» запланирована на 17 февраля 2023 года.

Источник: daily.afisha.ru



