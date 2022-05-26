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Вышел первый трейлер шпионского боевика «Серый человек» с Райаном Гослингом и Аной де Армас
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Сегодня в 09:55

Вышел первый трейлер шпионского боевика «Серый человек» с Райаном Гослингом и Аной де Армас

Netflix выпустил первый трейлер фильма «Серый человек», снятый братьями Руссо. В фильме стоимостью более 200 миллионов долларов сыграли Райан Гослинг, Ана де Армас и Крис Эванс.



«Серый человек» — это адаптация цикла шпионских романов за авторством Майкла Грини. В центре сюжета — оперативник ЦРУ Курт Джентри, который оказывается втянут в международный заговор. Ему приходится бежать, после чего на Майкла открывает охоту его бывший коллега, Ллойд Хэнсен.

Сначала фильм появится в некоторых кинотеатрах 15 июля, а затем на стриминге — 22 июля.

Источник: kanobu.ru

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