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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Вышел первый трейлер сериала «The Телки»
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Сегодня в 09:25

Вышел первый трейлер сериала «The Телки»

Вышел первый трейлер сериала «The Телки» по мотивам одноименного бестселлера Сергея Минаева. Премьера шоу состоится на 24 февраля.



В «The Телки» снялись Милош Бикович, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Алексей Кравченко, Изабель Эйдлен, Алексей Агранович, Максим Стоянов, Артем Ткаченко, Влад Соколовский, Александр Мизев, Мария Дмитриева и Софья Володчинская.

Кресло режиссера заняла Мария Агранович. В качестве генеральных продюсеров выступили Данила Шарапов, Петр Ануров и Вячеслав Муругов. Сценарий написали Дмитрий Абезяев и Маруся Трубникова.

Источник: daily.afisha.ru

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