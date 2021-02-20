Вышел первый трейлер нового фильма по игре «Мортал Комбат»

Киностудия Warner Bros. опубликовала первый трейлер новой киноадаптации «Мортал Комбат».

«Мортал Комбат» — это игра, посвященная боевым сражениям, в которых не бывает пощады, поэтому фильм обещает быть жестоким. В трейлере герои отрывают друг другу руки, всаживают мечи в противников, вытаскивают их сердца и дерутся не на жизнь, а на смерть.

Ролик начинается с рассказа Сони Блейд о герое по имени Cаб-Зиро, который способен управлять льдом. В следующем кадре он замораживает оружие спецназовца Джакса, а затем и его металлические руки.

Главная цель Саб-Зиро в фильме — победить бойца ММА Коула Янга с родинкой в виде дракона. По словам Блейд, это не просто родинка, а приглашение на турнир с сильнейшими противниками Земного Царства и Внешнего Мира.

В ролике появляется много персонажей из игры, в том числе Лю Кан, Лорд Райдэн, Кун Лао, Милина и Скорпион.

Коула Янга сыграет актер и мастер боевых искусств Льюис Тан, Соню Блейд — Джессика МакНэми, а Саб-Зиро — Джо Таслим. Также в фильме появятся такие актеры, как Таданобу Асано, Микад Брукс, Чинь Хань и Хироюки Санада.

Продюсером картины выступит создатель «Аквамена» Джеймс Ван, режиссером — Саймон МакКуэйд, для него фильм станет дебютным. Сценарий напишет Грег Руссо.

«Мортал Комбат» выйдет 16 апреля одновременно на стрим-сервисе HBO Max и в кинотеатрах.

Оригинальный фильм «Смертельная битва» по Mortal Kombat вышел в 1995 году и собрал 122 млн долларов. Его продолжение провалилось в прокате.

Источник: daily.afisha.ru