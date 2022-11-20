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Вышел первый трейлер мультфильма «Элементаль» от Pixar
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Вчера в 10:29

Вышел первый трейлер мультфильма «Элементаль» от Pixar

Студия Pixar опубликовала дебютный трейлер нового мультфильма «Элементаль». Его премьера состоится в июне 2023 года, точная дата пока неизвестна.



Мультфильм рассказывает историю мегаполиса, где уживаются элементали разных стихий — огня, воды, земли и воздуха.

Главными героями выступают огонь Эмбер и вода Уэйд, являющиеся полной противоположностью друг друга. Однако, несмотря на различия, элементали понимают, что у них много общего.

Режиссером картины выступил Питер Сон, снявший «Хорошего динозавра». Кресло продюсера занял Дениз Рим.

Источник: daily.afisha.ru

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