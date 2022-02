Вышел первый тизер сериала по вселенной «Властелина Колец»

Студия Amazon Prime Video показала дебютный тизер сериала по мотивам романов Дж.Р.Р.Толкина под названием The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Действие картины развернется за тысячи лет до формирования Братства Кольца.

В проекте снимутся Ленни Генри, Роберт Арамайо, Назанин Бониади, Морфидд Кларк, Оуайн Артур и другие.

Первые два сезона снимет режиссер Хуан Антонио Байона. Шоураннерами проекта выступят Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей.

Сериал выйдет на Amazon Prime 2 сентября 2022 года.

Источник: daily.afisha.ru