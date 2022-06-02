Вышел первый тизер «Пиноккио» Роберта Земекиса

Disney+ выпустил первый тизер-трейлер ремейка «Пиноккио» от режиссера Роберта Земекиса. Премьера фильма состоится на стрим-сервисе 8 сентября.

В трейлере рассказывается о Джеппетто, который создает свою маленькую деревянную куклу. Перед сном, видя падающую звезду, он загадывает желание, чтобы его творение ожило.

В картине снялись Бенджамин Эван Эйнсуорт, Том Хэнкс, Джозеф Гордон-Левитт, Кигэн-Майкл Ки, Люк Эванс, Синтия Эриво, Лоррейн Бракко, Шила Атим, Ханна Флинн, Эйдан Тауэрс и другие.

Источник: daily.afisha.ru