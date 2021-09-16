Вышел новый трейлер «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга

В сети появился второй трейлер адаптации бродвейского постановки, основанной на «Ромео и Джульетте» — «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга. В прокат мюзикл выйдет 10 декабря 2021 года.

«Вестсайдская история» — это история Ромео и Джульетты, перенесенная на улицы Манхэттена 1950-х годов. Тони и Мария влюбляются друг в друга, несмотря на то что они принадлежат к противоборствующим молодежным группировкам.

Влюбленных сыграли Энсел Эльгорт, известный по «Малышу на драйве», и певица Рэйчел Зеглер, для которой эта роль станет дебютной.

В картине также появятся Майк Фейст, Ариана ДеБос и Дэвид Альварес. Сценарий фильма по мотивам пьесы Уильяма Шекспира написал Тони Кушнер. Производством картины занималась компания Amblin Entertainment.

Источник: daily.afisha.ru