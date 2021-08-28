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Вышел новый трейлер фильма «King’s Man: Начало»
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Сегодня в 10:48

Вышел новый трейлер фильма «King’s Man: Начало»

Киностудия 20th Century выпустила уже пятый трейлер фильма «King’s Man: Начало».

В трейлере появляется Григорий Распутин, а главный саундтрек видео — русская песня «Калинка». Фильм расскажет об истоках секретной шпионской службы Kingsman, к истории которой, судя по всему, приложила руку Россия.

Режиссером боевика выступил постановщик первых двух частей серии Мэттью Вон. В ролях: Рэйф Файнс, Даниель Брюль, Харрис Дикинсон, Аарон Тейлор-Джонсон и другие.

Мировая премьера картины запланирована на 22 декабря.

Источник: daily.afisha.ru

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