Вышел новый тизер 13-го сезона «Доктора Кто». Премьера – 31 октября

Телеканал «Би-би-си» выпустил новый тизер 13-го сезона «Доктора Кто». Вместе с тем стала известная премьера шоу — сериал начнет выходить 31 октября.

В ролике главная героиня — Доктор — записывает видеообращение, в котором предупреждает о приближающейся угрозе со стороны таинственного «Потока». Персонажам придется столкнуться с новыми монстрами.

Звезда сериала Джоди Уиттакер в третий и последний раз сыграет Тринадцатого Доктора в картине. Однако помимо нового сезона с участием актрисы выйдет три полнометражных спецвыпуска. Один из них дебютирует в Новый год, а следующие два будут появляться в течение 2022.

Источник: daily.afisha.ru