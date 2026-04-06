Выполнен первый авиарейс Бишкек-Гуанчжоу

С 29 марта стартовали регулярные авиарейсы по направлению Гуанчжоу-Бишкек-Гуанчжоу. Теперь рейсы будут выполняться каждую неделю в среду и воскресенье авиалиниями China Southern Airlines.





Аман Мамаев, директор по коммерции ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

Открытие этого рейса создает новые возможности для развития как пассажирских, так и грузовых перевозок, а также способствует укреплению транспортных, экономических и гуманитарных связей между Кыргызстаном и Китаем. Запуск данного рейса — это важный шаг в расширении маршрутной сети и усилении международной связности Кыргызстана.

