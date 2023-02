Выходит кинокартина о Каныше Сатпаеве

Фильм «Каныш» вышел в прокат 2 февраля 2023 года.

Картина расскажет о начале пути известного казахского ученого и выдающегося геолога Каныша Сатпаева. Посвятив жизнь науке, Каныш Сатпаев мечтал о благополучии родины и делал все, чтобы она развивалась.





Кинокартина получила награду «Лучший фильм» на Международном кинофестивале Literature in Cinema в конце декабря 2022 года. А в январе 2023 года фильм победил в трех номинациях Best asian feature film, Best concept, Best environment/nature feature film на кинофестивале Athvikvaruni International Film Festival в Индии.