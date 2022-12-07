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Выходец из Казахстана попал в рейтинг Forbes 30 under 30
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Сегодня в 09:45

Выходец из Казахстана попал в рейтинг Forbes 30 under 30

Казахстанец Элисар Нурмагамбетов попал в североамериканский список Forbes 30 under 30 в разделе Enterprise Tech 2023.

В 2021 году Элисар Нурмагамбетов попал в «Next 1000» – список стартапов со всей территории США с предварительным доходом менее $10 млн. Это произошло благодаря созданному вместе с американским бизнесменом Амиром Сандерджи стартапу Consilienz — системе по выявлению финансовых преступлений. В тот же год Элисар стал финалистом рейтинга «30 моложе 30» Forbes Kazakhstan.

А теперь вошел в основной североамериканский чарт в категории Enterprise Technology с проектом Black Ice AI, который извлекает данные из разных источников для выявления киберпреступников, занимающихся отмыванием денег.

Источник: digitalbusiness.kz

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