Выбор блогеров из Алматы. Любимые предметы интерьера, и что можно купить в «Леруа Мерлен»

Блогеров не зря называют лидерами мнений: эти люди честно и открыто рассказывают о том, как они живут, как воспитывают детей и какую музыку слушают. Они рассказывают о вещах, в которых разбираются, которые им интересны — и подписчики им доверяют. За красивой картинкой скрывается огромный труд: создание и производство контента, съемки фотографий, видео и историй требуют немалых усилий. Совместно с Ириной Правдиной, руководителем маркетинговых коммуникаций в «Леруа Мерлен» в Алматы, мы узнали, какие товары блогеры предпочитают для обустройства своей профессиональной и частной жизни и что особенно привлекает их в интерьере.







Элина Бесембе, блогер, специалист в сфере рекламы и создания контента, @elbessembe

Уют в доме важен для любого человека независимо от его возраста, пола, увлечений и рода деятельности. Подушки с геометрическими или цветочными узорами в бордовых, терракотовых и горчичных тонах прекрасно подойдут для эклектичного интерьера в восточном стиле. А для минималистичного интерьера — строгие однотонные деревянные рамки с паспарту на несколько фотографий. Это одно из моих любимых приобретений.









Покупки для дома иногда бывают спонтанными. Но одно всегда остается неизменным: наши поездки в «Леруа Мерлен» за милым декором и нужными материалами! И мне нравится делиться ими с подписчиками у себя в блоге. Я люблю отделы с готовыми кухнями, картинами и текстилем. Недавно купили шесть новых фоторамок Inspire серии Milo, которые чудесно смотрятся вместе на одной стене и напоминают снимки красивых интерьеров в скандинавском стиле. «Леруа Мерлен» — для меня всегда место приятных эмоций и самых необходимых покупок! И боксы для хранения, и складной круглый гриль, и раскладной пуфик, который стал любимым местом отдыха нашей кошки. Здесь есть все, чтобы сделать дом уютным. В ближайших планах покупка участка и строительство своего дома, думаю, любимых товаров станет еще больше.



Анастасия, автор блога о декоре интерьера, @nastyas_home





Поддержать уют в доме помогают и цветы в горшках. Это могут быть как миниатюрные кактусы или суккуленты, так и громадные пальмы или фикусы — простор для выбора необычайно широк. Горшки и кашпо тоже могут быть самыми разными: однотонными или с узорами, глянцевыми или фактурными, стеклянными или металлическими, глиняными или бетонными, большими или маленькими, высокими или низкими, и список этот можно продолжать еще долго. Цветы и напольные глиняные горшки для них — мои любимые покупки. Потому что живые растения отлично вписываются в любой интерьер, делают его свежее и наполненнее. И, конечно, отлично смотрятся на фотографиях и видео.





Я делаю ремонт четыре раза в год, каждый сезон меняю декор в зависимости от настроения и погоды за окном. Могу полностью перекрасить стены, расставить новую мебель.





Для блогеров, которые часто снимают дома и тем более специализируются на теме ремонта и дизайна интерьеров, важен не только специальный технический свет, но и декоративный. Светодиодные ленты и многоцветная подсветка в последние несколько лет переживают настоящий бум популярности среди создателей контента. И, конечно, нельзя забывать про люстры и светильники: дизайнерские, минималистичные, классические и даже под винтаж — такие, которые вписываются в интерьер и делают квартиру прекрасным фоном для визуального контента.









Блогерам для работы нужно много разного оборудования. Хранить его так, чтобы это было удобно, а пространство выглядело опрятно — задача, решать которую необходимо, но делать это нетрудно! В дополнение к стеллажам и шкафам существуют аксессуары, помогающие грамотно организовать хранение самых разных вещей: от одежды до объективов и фильтров для камеры. Различные короба и корзины подойдут для закрытого хранения, их можно аккуратно расставить на полках, для тех же целей подойдут отдельно стоящие пластиковые ящики и контейнеры — их удобно ставить один на другой или переносить с места на место при необходимости. Для хранения всяких мелочей есть удобные органайзеры с большим количеством отделений, а органайзеры побольше помогут навести порядок в гардеробе.

Мейрамгуль Тлеубаева, кулинарный блогер, @mika_candy_house





Я мама троих детей и люблю готовить, поэтому мое любимое место в доме — это кухня, где можно собраться всей семьей за завтраком или ужином. Я выбрала себе кухню из коллекции «Фенс Белый» — она стильно смотрится и проста в уходе: все загрязнения можно удалить при помощи влажной тряпки с небольшим количеством моющего средства или мыла.

Алия, автор блога о ремонте, кондитер, @proremontalmaty





Я многодетная мама, и мое любимое пространство в квартире — тоже просторная кухня-гостиная, где вся семья вместе проводит время. Люблю порядок, поэтому использую различные органайзеры, ящички и контейнеры для хранения почти всего: от круп до лекарств из аптечки. Приятно открывать шкафы и заглядывать на полки, когда там чистота и красота.

Фариз Мамедов, музыкант, автор интерьерного видеоблога, @fariz_mamedov





Я творческая натура, и для меня, как для многих других креативных людей, важно, чтобы даже ванная комната была красивой. Мои любимые покупки — раковина, классическая черная тумба-стеллаж под нее, а также элегантный металлический смеситель.





Когда я только начинал делать ремонт в ванной, у меня была совершенно другая концепция дизайна. Но я увидел эту тумбу и понял, что она мне жизненно необходима: я просто не могу представить на ее месте какой-то другой предмет мебели. Концепцию пришлось полностью поменять. Я уже сам не понимаю, делаю ремонт для себя или для своего блога. Я сначала начинаю думать над тем, как все будет выглядеть в кадре, красиво ли будет смотреться, и только потом вспоминаю, что мне в этом интерьере жить, и задумываюсь над удобством.





И блогерам, специализирующимся на дизайне интерьера, и кулинарным блогерам, и даже не блогерам вовсе важно, чтобы интерьер был красивым, уютным, комфортным и практичным. Стоит лишь окружить себя вещами, которые нравятся, и новые творческие открытия не заставят себя долго ждать.