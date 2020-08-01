Вводится электронная оплата в общественном транспорте Бишкека

С 10 августа в Бишкеке заработает служба контроля «Тулпар». Специалисты будут проверять наличие карт для продажи у водителей и рассказывать пассажирам о правилах посадки и высадки, использования карты и валидаторов.

В бишкекском городском транспорте проезды можно оплачивать только картой «Тулпар» — это единая система безналичных платежей. Но из-за пандемии, режимов ЧП и ЧС многие пассажиры все еще не приобрели карты и пытаются оплачивать проезд наличными.

При выявлении факта оплаты наличными специалисты будут составлять акты для дальнейшего принятия мер в отношении водителей и курирующего транспортного предприятия.

Электронная оплата в период пандемии безопаснее оплаты наличными и призвали не контактировать с необработанными поверхностями, в особенности с купюрами.

Стандартные синие карты можно приобрести прямо у водителей, в офисах мобильных операторов или в отделениях «Кыргыз почтасы» за 50 сомов.

Красные карточки для льготной категории выдаются бесплатно в здании районных акиматов и в городском троллейбусном управлении.